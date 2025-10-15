Daniela Porcelli/Zuma Press/dpa Nationalstadion in der costa-ricanischen Hauptstadt San José

San José. Nach einem Polizeieinsatz vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Nicaragua und Costa Rica hat der nicaraguanische Fußballverband gegen das Vorgehen der Sicherheitskräfte protestiert. Kurz vor Anpfiff seien Polizisten und Justizbeamte in das Nationalstadion der costa-ricanischen Hauptstadt San José gekommen, um einen nicaraguanischen Nationalspieler über eine Klage auf Unterhaltszahlung zu informieren, teilte der Fußballverband von Nicaragua mit. Die Polizisten hätten den Spieler festnehmen wollen.

Polizeidirektor Marlon Cubillo sagte in lokalen Medien, der offene Betrag sei beglichen worden und die Beamten hätten einen entsprechenden Bericht an den zuständigen Richter weitergeleitet. Der Einsatz sei gesetzeskonform und ohne größere Zwischenfälle durchgeführt worden.

In der Stellungnahme des nicaraguanischen Fußballverbands hieß es hingegen, der Polizeieinsatz habe zu einer Situation voller Spannung und Verunsicherung geführt. Das Verhalten der Beamten wenige Minuten vor Spielbeginn sei inakzeptabel und habe direkte Auswirkungen auf die Konzentration und Leistung der Nationalmannschaft gehabt. Nicaragua musste sich Costa Rica 1:4 geschlagen geben und liegt derzeit mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe. (dpa/jW)