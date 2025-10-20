Almaty. Der ehemalige Tennisweltranglistenerste Daniil Medwedew hat erstmalig seit dem Mai 2023 wieder einen Titel auf der ATP Tour gewonnen. Der 29jährige gewann das Finale des ATP-250-Turniers in Almaty, Kasachstan, gegen den Franzosen Corentin Moutet. 7:5, 4:6, 6:3 hieß es für Medwedew nach einer spektakulären Partie. Seinen bislang letzten Titel hatte der US-Open-Sieger von 2021 beim Masters 1000 in Rom im Frühsommer 2023 gefeiert. Im August trennte er sich nach zahlreichen Enttäuschungen und einem erneut frühen Aus bei den US Open von seinem langjährigen Trainer ­Gilles Cervara. In Almaty nun feierte der Russe seinen insgesamt 21. Titel – alle 21 hat er an unterschiedlichen Orten gewonnen. »Meine feine Geschichte geht damit weiter«, sagte Medwedew. (dpa/jW)