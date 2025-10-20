Hasselt. Die deutschen Handballerinnen haben auch das zweite Spiel in der EM-Qualifikation mühelos gewonnen. Drei Tage nach dem Kantersieg gegen Nordmazedonien setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch gegen Belgien mit 40:21 (19:7) durch und verteidigte ihre Tabellenführung. Torfrau Sarah Wachter war mit elf Paraden in der ersten Halbzeit überragend. Kapitänin Antje Döll war mit sieben Toren erfolgreichste DHB-Werferin.

Weiterer Gegner in der EM-Qualifikation ist Slowenien. Die ersten beiden Teams jeder der sechs Vierergruppen sowie die besten vier Gruppendritten sichern sich die Teilnahme an der Europameisterschaft, die im Dezember 2026 in Polen, Rumänien, Tschechien, Slowenien und der Türkei ausgetragen wird. (dpa/jW)