Wollongong. Staffelolympiasiegerin Lisa Tertsch hat sich als erste deutsche Triathletin den Weltmeistertitel über die Kurzdistanz gesichert. Im Finale der World Championship Series im australischen Wollongong holte sich die 26jährige ihren zweiten Saisonsieg und setzte sich noch an die Spitze des Gesamtklassements. Nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen lag sie im Ziel in 1:56:50 Stunden 14 Sekunden vor der Italienerin Bianca Seregni und 26 Sekunden vor der Französin Emma Lombardi. In der Gesamtwertung verbesserte sie sich vom vierten auf den ersten Platz vor der Französin Leonie Periault und der Britin Beth Potter. (dpa/jW)