Gegründet 1947 Montag, 20. Oktober 2025, Nr. 243
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.10.2025, Seite 2 / Inland
A100-Weiterbau stoppen!

Drahtesel statt Blechlawine

2_BM.jpg
PIC ONE/IMAGO

Wir schreiben das Jahr 2025, und der Autowahn hat immer noch kein Ende. Die A 100 soll weitergebaut werden – mitten durch Berliner Innenstadtkieze. Erst im Sommer war ein 3,2 Kilometer langer Abschnitt nach zwölf Jahren Bauzeit eröffnet worden, mit rund 721 Millionen Euro Kosten das teuerste Stück Asphalt der BRD. Seither herrscht völliges Verkehrschaos am Treptower Park. Am Sonnabend nahmen Hunderte Radfahrer und Fußgänger die Autobahn für sich in Beschlag und protestierten gegen diese Art der Verkehrsplanung und deren Auswirkungen. (jW)

