PIC ONE/IMAGO

Wir schreiben das Jahr 2025, und der Autowahn hat immer noch kein Ende. Die A 100 soll weitergebaut werden – mitten durch Berliner Innenstadtkieze. Erst im Sommer war ein 3,2 Kilometer langer Abschnitt nach zwölf Jahren Bauzeit eröffnet worden, mit rund 721 Millionen Euro Kosten das teuerste Stück Asphalt der BRD. Seither herrscht völliges Verkehrschaos am Treptower Park. Am Sonnabend nahmen Hunderte Radfahrer und Fußgänger die Autobahn für sich in Beschlag und protestierten gegen diese Art der Verkehrsplanung und deren Auswirkungen. (jW)