Florian Boillot

Angehörige der Mordopfer des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU), der zwischen 2000 und 2007 mindestens neun Menschen aus rassistischen Motiven getötet hatte, haben am Freitag in Berlin gegen die Aufnahme der dafür verurteilten Beate Zschäpe in ein Aussteigerprogramm protestiert (Foto). Das Mitglied des NSU-Kerntrios war von »Exit« aufgenommen worden, »ohne Bruch mit der rechten Szene, ohne Beitrag zur Aufklärung«, wie es in einer Petition der Hinterbliebenen mit mehr als 150.000 Unterschriften heißt. Sie wurde dem Bundestag übergeben. (jW)