coloRadio GROTESKVon Andreas Paul
Wir stellen jetzt um auf automatische Intelligenz
Wo Falschgold übern Sender geht wächst Widerstand
Die Spannung steigt der Strom bleibt gleich und wer das kann
Erwägt den Anschluss eines Endstufentoristors und frischer ELKOS
Dass uns doch ach! der ganze Mist mal gründlich um die Ohren fliegt
Das Kontinuum zu brechen stehn wir mit unserem Hals ein
Genickbruchseitig gibt’s dann Davor und Danach
Der Zugang zum Studio ist nur noch zum Fensterputzen möglich
Alles andere übernimmt dann die Automatisation
Und die letzten drei aufrechten Raucher im Inklusionsklo
Mit gutem Gewissen gibt’s eins voll in die Fresse, das Quorum stimmt
Und entschieden wird nur noch wenn sich irgendwer wirklich dämlich benimmt
Das sollte allen klar sein. Wir setzen unsre Stimmen ein
Noch bringt sich hier seine Siri und Alexa jeder selber mit
Die sind zwar im Moment dem System noch unkompatibel
Hinsichtlich Sendelücke jedoch nur das kleinere Übel
Das kommt bei uns nicht vor / das ist bei uns nicht drin
Die Automatisierung vollzieht sich selbst den Sinn
Aus vielvernetzen Servern wo’s an Platz nicht mangelt
Der Widerstand rutscht weg, die Spannung sinkt
Wir sind auf Langeweile nicht verlinkt
Und haben auch noch einiges auf Tasche
Sie ist noch immerhin halbvoll, die Flasche
Verquere Disziplin bringt uns nicht weiter
Und Bier und Tabak sind im Studio gut
Aufgehoben. Hoch die Tassen! Checkt die Massen
Unsere Architektur wird instabil
Im täglichen Scheitern verbrennen wir davon viel
Viel zu viel. Das ist halt unser Stil
Und soll’s auch bleiben. Viel Spaß im Zweiten.
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Nachschlag: Das Klagelied der Truppevom 17.10.2025
-
Vorschlagvom 17.10.2025
-
Kein Wort über Putin!vom 17.10.2025
-
Es gibt kein Biervom 17.10.2025
-
Vieles liegt im argenvom 17.10.2025