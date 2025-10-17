Gegründet 1947 Freitag, 17. Oktober 2025, Nr. 241
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 17.10.2025, Seite 2 / Kapital & Arbeit
Solidaritätskundgebung

Generalstreik gegen Genozid

2 BM.JPG
Violeta Santos Moura/REUTERS

Spanische Gewerkschaften hatten für Mittwoch zu einem landesweiten Ausstand in Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung aufgerufen. Bis in die Nacht hinein kam es daraufhin zu Demonstrationen und Kundgebungen. In allen größeren Städten wie Barcelona, Madrid (Foto), Valencia, Bilbao und Sevilla gingen Zehntausende Menschen auf die Straßen. Spanien hat ein Waffenembargo gegen Israel verhängt und Einreiseverbote gegen extrem rechte Regierungsmitglieder erlassen. Regierungschef Pedro Sánchez wirft Israel einen Völkermord im Gazastreifen vor. (dpa/jW)

