Generalstreik gegen Genozid
Spanische Gewerkschaften hatten für Mittwoch zu einem landesweiten Ausstand in Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung aufgerufen. Bis in die Nacht hinein kam es daraufhin zu Demonstrationen und Kundgebungen. In allen größeren Städten wie Barcelona, Madrid (Foto), Valencia, Bilbao und Sevilla gingen Zehntausende Menschen auf die Straßen. Spanien hat ein Waffenembargo gegen Israel verhängt und Einreiseverbote gegen extrem rechte Regierungsmitglieder erlassen. Regierungschef Pedro Sánchez wirft Israel einen Völkermord im Gazastreifen vor. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
