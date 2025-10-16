Prag. Nach der blamablen Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer zieht Tschechiens Fußballverband Konsequenzen. Nationaltrainer Ivan Hašek muss seinen Posten räumen, wie der Vorstandsvorsitzende David Trunda in Prag mitteilte. Der 62 Jahre alte Hašek hatte die Mannschaft seit Januar 2024 geführt. Wer die Nachfolge antreten soll, ist derzeit noch unklar. Zunächst solle eine Übergangslösung gefunden werden, hieß es. Die Färöer – eine Inselgruppe im Nordatlantik mit knapp 55.000 Einwohnern – hatten am Sonntag überraschend mit 2:1 gegen den Favoriten Tschechien gewonnen. (dpa/jW)