Der US-amerikanische Sänger und Komponist D’Angelo ist tot. Der Soulmusiker, der vor allem mit dem Song »Untitled (How Does It Feel)« weltberühmt wurde, ist im Alter von nur 51 Jahren an Krebs gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie.

»Der leuchtende Stern unserer Familie hat sein Licht für uns in diesem Leben gedimmt«, hieß es in einer Mitteilung der Familie, aus der zahlreiche US-Medien zitierten. D’Angelo habe zuvor »lange und mutig« gegen den Krebs gekämpft. »Wir bleiben ewig dankbar für das Vermächtnis von außergewöhnlich bewegender Musik, das er hinterlässt.«

Der 1974 im US-Bundesstaat Virginia als Michael Archer geborene D’Angelo hatte schon als Kind Musik gemacht. 1995 erschien sein Debütalbum »Brown Sugar«, das gleich für mehrere Grammys nominiert wurde.

Im Jahr 2000 schaffte er mit seinem Album »Voodoo« den weltweiten Durchbruch. 2014 folgte sein letztes Album »Black Messiah«. D’Angelo hatte sich zwischendurch immer wieder aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und mit Drogen- und Alkoholsucht gekämpft. (dpa/jW)