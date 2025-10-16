Hinrichtungen in GazaVon Jakob Reimann
Ein Video aus Gaza hat Entrüstung ausgelöst: Das von Reuters authentifizierte Material zeigt, wie maskierte Bewaffnete der Hamas sieben gefesselte, kniende Männer auf einer Straße im Gazastreifen mit Kopfschüssen hinrichten. Augenzeugen sagten der dpa telefonisch, den Getöteten werde vorgeworfen, Kollaborateure der israelischen Armee zu sein. Ein Sprecher des deutschen Außenministeriums verurteilte die Hinrichtungen am Mittwoch laut Reuters als »Terrorakte gegen die Bevölkerung«. Auch die palästinensische Nationalbehörde in Ramallah hat die außergerichtlichen Tötungen scharf verurteilt und sprach von »abscheulichen Verbrechen«, die unter keinen Umständen zu rechtfertigen seien, so die Agentur WAFA. Die israelische Regierung nahm die Videoaufnahmen zum Vorwand, eine Fortsetzung des Krieges gegen Gaza zu befürworten.
Bei den Getöteten soll es sich zum Großteil um Kämpfer und Angehörige der dem »Islamischen Staat« nahestehenden Miliz um den bekannten Kollaborateur Jasser Abu Al-Schabab handeln, denen eine Vielzahl an Plünderungen von Hilfslieferungen und eine enge Komplizenschaft mit den israelischen Besatzungstruppen vorgeworfen wird. Das Palästinensische Stammeskomitee, die größte Versammlung von Clans und Familien im Gazastreifen, erklärte seine volle Unterstützung für das Vorgehen der Hamas gegen Kollaborateure und Kriminelle. Gegenüber dem saudischen TV-Sender Al-Hadath sagte der Vorsitzende des Komitees, Abu Salman Al-Mughani, die Personen, die Hamas verfolge, seien verantwortlich für den Mord an Kindern, die Zusammenarbeit mit Israel sowie für Raubüberfälle auf Häuser und Hilfskonvois. Sie stünden »außerhalb unserer Gesellschaft, unserer Bräuche und Traditionen«.
Unterdessen haben israelische Streitkräfte am Mittwoch östlich von Gaza-Stadt mindestens zwei Personen per Drohne getötet, meldete WAFA unter Berufung auf medizinische Kreise. »In klarer Verletzung der Waffenstillstandserklärung« hätten israelische Panzer auch Artilleriegranaten auf Zivilisten östlich von Khan Junis abgefeuert. Auch dort wurde ein Mensch getötet. Zudem seien Dutzende Personen von den Besatzungstruppen verhaftet worden. Die Sorge wächst, dass die anhaltende israelische Aggression zu einem Scheitern des US-»Friedensplans« führen könnte.
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
- 15.10.2025
Teile und herrsche in Gaza
- 15.10.2025
»Zur Kriegführung gehört auch Propaganda«
- 14.10.2025
Symbolfigur nicht dabei
Mehr aus: Ausland
-
Nach Drehbuchvom 16.10.2025
-
Trumps Schmierenkomödievom 16.10.2025
-
Dämpfer für Mileivom 16.10.2025
-
Lecornu kauft sich freivom 16.10.2025
-
Hoffnung in Prištinavom 16.10.2025