Aus: Ausgabe vom 16.10.2025, Seite 2 / Ausland
USA

Nach Drehbuch

Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times/AP Photo/dpa

US-Grenzschützer stoppen am Dienstag Flüchtige nach einer Verfolgungsjagd in einem Vorort von Chicago. Die rüde Aktion provoziert die Anwohner, die sich zum Protest sammeln. Die Beamten feuern Tränengas. Hintergrund ist die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Entsendung von Nationalgardisten in die Stadt. Trump droht damit, den Insurrection Act von 1807 anzuwenden, also den Einsatz von Militär im Inland, um Aufstände niederzuschlagen. J. B. Pritzker, der Gouverneur von Illinois, wirft Trump vor, er folge damit einem Drehbuch. (jW)

