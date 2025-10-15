Wigan. Darts-Weltmeister Luke Littler hat nach seiner Niederlage gegen Topspielerin Beau Greaves öffentlich auf einen frauenfeindlichen Kommentar in den sozialen Netzwerken reagiert. Auf dem Instagram-Kanal des Weltverbandes PDC kommentierte ein User das Foto nach Greaves’ Erfolg mit den Worten: »Wir brauchen das nicht. Frauen sollten sich nicht mit Männern messen – egal, wie gut sie sind.« Littler schrieb daraufhin: »Bist du high?« Zuvor hatte Littler das Halbfinale der Junioren-WM in Wigan knapp mit 5:6 gegen die 21 Jahre alte Greaves verloren. Damit gelang Greaves eine historische Leistung, denn sie steht als erste Frau im Finale einer Jugendweltmeisterschaft und trifft am 23. November in Minehead auf den niederländischen Titelverteidiger Gian van Veen. (dpa/jW)