Aus: Ausgabe vom 15.10.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Der gute Mann

Scharm Al-Scheich. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat nach dem Friedensgipfel im ägyptischen Scharm Al-Scheich Hilfsmaßnahmen zum Wiederaufbau des palästinensischen Fußballs angekündigt. »Die Aufgabe des Fußballs ist es, zu unterstützen, zu vereinen und Hoffnung zu geben«, sagte der 55jährige: »In Gaza und in Palästina werden wir helfen, sämtliche Fußballanlagen wieder aufzubauen. Gemeinsam mit dem Palästinensischen Fußballverband werden wir den Fußball in jede Region des Landes zurückbringen.« (sid/jW)

