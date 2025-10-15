Aus: Ausgabe vom 15.10.2025, Seite 16 / Sport
Fußball
Der gute Mann
Scharm Al-Scheich. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat nach dem Friedensgipfel im ägyptischen Scharm Al-Scheich Hilfsmaßnahmen zum Wiederaufbau des palästinensischen Fußballs angekündigt. »Die Aufgabe des Fußballs ist es, zu unterstützen, zu vereinen und Hoffnung zu geben«, sagte der 55jährige: »In Gaza und in Palästina werden wir helfen, sämtliche Fußballanlagen wieder aufzubauen. Gemeinsam mit dem Palästinensischen Fußballverband werden wir den Fußball in jede Region des Landes zurückbringen.« (sid/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Sport
-
Volle Kontrollevom 15.10.2025
-
Debütantenballvom 15.10.2025