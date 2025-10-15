Lausanne. Der Ausschluss von der WM bleibt bestehen: Die israelischen Turner dürfen auch nach einem Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS nicht an den am Sonntag beginnenden Titelkämpfen in Indonesien teilnehmen. Die »Anträge auf dringende einstweilige Maßnahmen« seien vom CAS geprüft und abgelehnt worden, hieß es in einer Pressemitteilung des Gerichtshofs am Dienstag. Der israelische Turnverband hatte sich an den CAS gewandt und gefordert, dass entweder die Teilnahme der eigenen Athletinnen und Athleten garantiert oder die Veranstaltung abgesagt beziehungsweise verlegt wird. Das Gericht erklärte nun, dass diese Berufung zwar noch laufe, einstweilige Maßnahmen aber nicht ergriffen würden. (sid/jW)