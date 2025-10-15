»Im Osten – Geschichten aus der Sonderzone«. Aufführung des Triple A Theater. Das Stück basiert auf wirklichen Schicksalen aus Ostdeutschland. Mosaikartig blitzen die persönlichen Geschichten auf und spannen einen dramatischen Bogen von 1989 bis ins Heute hinein. Eine polemisch-heitere Aufarbeitung der Nachwendezeit, die alte Gewissheiten ins Wanken bringt. Freitag, 17.10., und Sonnabend, 18.10., je 19.30 Uhr, Sonntag, 19.10., 16 Uhr. Ort und Veranstalter: Hotel Lunik, Straße der Republik 35, Eisenhüttenstadt

»Die Gesichte der Simone Machard«. Der Film, mit Helene Weigel in der Hauptrolle, ist Bertolt Brechts dritte Version der Geschichte von Jeanne d’Arc – unter Mitarbeit von Lion Feuchtwanger. Das Stück entstand in den Jahren 1941 bis 1943 während der Besetzung Frankreichs durch die Nazis. Erstmals seit 50 Jahren öffentlich aufgeführt, ist Weigel in diesem Film in einer ihrer wenigen Sprechrollen im Film zu erleben. Sonnabend, 18.10., 16 Uhr. Ort und Veranstalter: Brecht-Weigel-Haus, Bertolt-Brecht-Str. 30, Buckow

»Friedenssicherung in Europa«. Vortrag und Diskussion mit zwei Autoren des SPD-Friedensmanifests. Die Friedensbewegung tritt ein für eine Politik der gemeinsamen Sicherheit. Sie kritisiert schon lange die Politik des Westens gegenüber Russland und fordert eine Neuorientierung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie begrüßt deshalb das Manifest aus der SPD. Sonnabend, 18.10., 15 Uhr. Ort: Flandernbunker, Kiellinie 249, Kiel. Veranstalter: Zusammenarbeitsausschuss der Friedensbewegung Schleswig-Holstein