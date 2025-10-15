Instagram führt neue Jugendschutzrichtlinien ein, die sich an den Altersfreigaben der Filmindustrie orientieren. Die neue Regelung gilt zunächst in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien. In den vier Ländern sollen Jugendliche unter 18 Jahren bei Instagram künftig nur Inhalte sehen, die vergleichbar mit einem Film der US-Altersfreigabe PG-13 sind. Diese Einstellung gilt standardmäßig und kann nur mit Zustimmung der Eltern geändert werden.

PG-13 steht für »Parental Guidance« und das Alter der Kinder. Bei dieser Einstufung sind Inhalte für Kinder unter 13 Jahren möglicherweise nicht geeignet. Der Dienst will die neuen Jugendschutzrichtlinien auch in Europa und Deutschland aktivieren – vermutlich im ersten Quartal 2026. Statt der US-Altersfreigabe PG-13 soll hier die vergleichbare Regel der deutschen Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, kurz: FSK, für Zwölfjährige und jünger (FSK-12) angewendet werden. (dpa/jW)