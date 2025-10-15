Insta kontrolliert
Instagram führt neue Jugendschutzrichtlinien ein, die sich an den Altersfreigaben der Filmindustrie orientieren. Die neue Regelung gilt zunächst in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien. In den vier Ländern sollen Jugendliche unter 18 Jahren bei Instagram künftig nur Inhalte sehen, die vergleichbar mit einem Film der US-Altersfreigabe PG-13 sind. Diese Einstellung gilt standardmäßig und kann nur mit Zustimmung der Eltern geändert werden.
PG-13 steht für »Parental Guidance« und das Alter der Kinder. Bei dieser Einstufung sind Inhalte für Kinder unter 13 Jahren möglicherweise nicht geeignet. Der Dienst will die neuen Jugendschutzrichtlinien auch in Europa und Deutschland aktivieren – vermutlich im ersten Quartal 2026. Statt der US-Altersfreigabe PG-13 soll hier die vergleichbare Regel der deutschen Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, kurz: FSK, für Zwölfjährige und jünger (FSK-12) angewendet werden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Mehr als Hoffnungvom 15.10.2025
-
Bis ans Ende der Weltvom 15.10.2025
-
Ruf der deutschen Spaltevom 15.10.2025
-
Glück für Fleetwood Macvom 15.10.2025
-
Rotlicht: Volksbegehrenvom 15.10.2025
-
Nachschlag: Von der Frage abgewichenvom 15.10.2025
-
Vorschlagvom 15.10.2025
-
Veranstaltungenvom 15.10.2025