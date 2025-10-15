Gegründet 1947 Mittwoch, 15. Oktober 2025, Nr. 239
Unter dem Motto »Wir haben es satt!« streikten am Dienstag landesweit in Belgien Zehntausende Beschäftigte. Die großen Gewerkschaften FGTB, CSC und CGSLB hatten zur Großdemonstration nach Brüssel aufgerufen (Foto) – um gegen die »Reformen« der belgischen Regierung zu protestieren. »Diese treffen vor allem die arbeitende Bevölkerung und schwächen die sozialen Sicherungssysteme«, so ein FGTB-Vertreter auf der Abschlusskundgebung. Besonders im Visier: die Rentenpläne. Danach soll das gesetzliche Renteneintrittsalter auf 67 Jahre angehoben werden. (jW)

