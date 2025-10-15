Rsc/Photo News/imago

Unter dem Motto »Wir haben es satt!« streikten am Dienstag landesweit in Belgien Zehntausende Beschäftigte. Die großen Gewerkschaften FGTB, CSC und CGSLB hatten zur Großdemonstration nach Brüssel aufgerufen (Foto) – um gegen die »Reformen« der belgischen Regierung zu protestieren. »Diese treffen vor allem die arbeitende Bevölkerung und schwächen die sozialen Sicherungssysteme«, so ein FGTB-Vertreter auf der Abschlusskundgebung. Besonders im Visier: die Rentenpläne. Danach soll das gesetzliche Renteneintrittsalter auf 67 Jahre angehoben werden. (jW)