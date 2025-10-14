Trient. Der frühere Weltfußballer Zinédine Zidane träumt weiter von einem Job als Trainer des französischen Nationalteams. »Ich habe das Gefühl, dass ich mit der Nationalmannschaft etwas erreichen kann, das würde ich gern eines Tages tun«, sagte der Weltmeister von 1998 auf dem von der Sportzeitung La Gazzetta dello Sport organisierten Festival Dello Sport im norditalienischen Trient. Frankreichs derzeitiger Coach Didier Deschamps hört nach der WM im kommenden Jahr auf. Der 53jährige Zidane hatte schon mehrfach Interesse an dem Posten bekundet. (dpa/jW)