Shanghai. Der monegassische Tennisaußenseiter Valentin Vacherot hat seinen märchenhaften Erfolgslauf beim Masters in Shanghai mit dem Titel gekrönt und im Endspiel das Familienduell mit Arthur Rinderknech für sich entschieden. Vacherot gewann gegen seinen Cousin aus Frankreich mit 4:6, 6:3, 6:3 und feierte den mit Abstand größten Erfolg seiner Karriere. Vacherot startete als Nummer 204 der Weltrangliste in das Turnier und kämpfte sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld. Mit einem Überraschungserfolg gegen Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Đoković war er als der am niedrigsten in der Weltrangliste notierte Tennisprofi in ein Masters-1000-Finale eingezogen. (dpa/jW)