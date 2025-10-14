Die Champions gegen die drei RVon Philip Tassev
Der Krieg wird nicht auf dem Terrain gewonnen, sondern in den Köpfen. Das habe ihm ein ukrainischer »Frontoffizier« mitgegeben, erzählte BND-Chef Martin Jäger am Montag. Der Präsident des deutschen Auslandsgeheimdienstes war gemeinsam mit seinen Kollegen, den Chefs von Verfassungsschutz (VS) und Militärischem Abschirmdienst (MAD), zur jährlichen öffentlichen Sitzung des parlamentarischen Geheimdienstgremiums geladen. Und gekämpft wurde dort mit Eifer – um die Köpfe der deutschen Bevölkerung. Dafür war den versammelten Geheimdienstlern und Parlamentariern keine These zu steil und keine Behauptung zu kühn.
Ohne Widerspruch konnte BND-Chef Jäger freihändig teils schwerwiegende Vorwürfe Richtung Moskau schleudern, ohne auch nur den Hauch eines Beleges dafür anzuführen. Unsere Gegenwart sei geprägt von »wachsender Konfrontation«, die Grenze zwischen Frieden und Krieg verwische. Es herrsche ein »eisiger Friede, der punktuell jederzeit in heiße Konfrontation umschlagen kann«. Um die eigene Einflusszone nach Westen zu verschieben und das »wirtschaftlich vielfach überlegene Europa« zu »unterwerfen«, würden russische Dienste die NATO unterminieren und »Gesellschaften spalten«. Während er so selbst nach Kräften die Kriegsangst schürte, warf Jäger der russischen Führung genau das vor: »Europa soll, von Furcht und Handlungsstarre gelähmt, in die Selbstaufgabe getrieben werden.« Dann listete er die Methoden auf, derer sich Moskau angeblich bedient: Manipulation von Wahlen, Propaganda, Provokation, Desinformation, Einschüchterung, Spionage, Sabotage, Luftraumverletzungen, Auftragsmorde, Verfolgung von Oppositionellen im Ausland.
Das sei zwar laut Jäger alles nicht neu – und in der Tat wird die Bevölkerung hierzulande spätestens seit Februar 2022 täglich mit Geschichten dieses Zuschnitts in wechselnden Dosierungen versorgt. Allerdings, so der BND-Chef, sei aufgrund der Häufung von Vorfällen – die ohne jedes Zögern durchweg wie selbstverständlich Russland zugeschrieben werden – eine »neue Qualität der Konfrontation« erreicht. Markige Sprüche wie »Wir stehen schon heute im Feuer« dienten Jäger offensichtlich dazu, das Fehlen von konkretem Material zu kompensieren.
VS-Präsident Sinan Selen ging soweit, das schnell als haltlos entlarvte Märchen von den gezielten GPS-Störungen wieder aufzuwärmen. Am 31. August waren Berichte lanciert worden, wonach bei einem Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord beim Landeanflug auf die bulgarische Stadt Plowdiw das GPS ausgefallen sei – alle Finger zeigten umgehend Richtung Moskau. Die ganze Geschichte fiel nach wenigen Tagen in sich zusammen. Das Flugverfolgungsportal »Flightradar24«, der Flughafendirektor von Plowdiw, der bulgarische Regierungschef – sie alle bestätigten, dass die Landung problemlos verlief und keine Anzeichen für eine anhaltende GPS-Störung vorlagen.
Dass die Geheimdienstchefs am Montag solche Tatarenmeldungen wiederholen konnten, ohne ausgelacht zu werden, liegt auch daran, dass von seiten des angeblichen »Kontrollgremiums« keine kritischen Nachfragen gestellt wurden. Die Parlamentarier fungierten vielmehr als Stichwortgeber und wollten lieber mehr über »die drei R« hören, wie es der Abgeordnete Daniel Baldy (SPD) ausdrückte: »Reichsbürger, Rechtsextremisten und Russland«.
Die Präsidentin des MAD, Martina Rosenberg, musste immerhin zugeben, dass nicht Russland, sondern »Rechtsextremismus« das »größte Problem in der Bundeswehr« ist. Mit Schulungen und dem entsprechenden Unterricht würde der Truppe aber »die Demokratie« nahegebracht, so dass die »Bundeswehr nicht nur wehrhaft, sondern auch wertebewusst« dastünde.
Die drei Dienstechefs bedankten sich brav bei »der Politik«, die ihnen soviel Unterstützung zukommen lassen würde »wie nie«, mahnten aber »erheblichen Nachsteuerungsbedarf« bei der Gesetzeslage an. Man müsse fragen, ob die Bestimmungen des BND-Gesetzes noch den Anforderungen genügen, so Jäger. Der mit der »Kontrolle« verbundene »Aufwand« sei zu hoch, beklagte er. Deshalb plädiere er für eine »professionellere und effizientere Kontrolle«, um Ressourcen für die »operative Arbeit« freizumachen. Denn: »Der BND muss in der Champions League spielen.«
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
- 07.12.2024
Alte Stärke
- 29.11.2024
Meinungskampf gegen Moskau
- 16.10.2024
Das Gefühl der Unsicherheit
Mehr aus: Inland
-
Rekordrallye bei Firmenpleitenvom 14.10.2025
-
Für den Kiez statt für den Kriegvom 14.10.2025
-
Kreditfalle Militarisierungvom 14.10.2025
-
Deutsche Reeder für globalen Klimaschutzvom 14.10.2025
-
»Wir haben keine Auskunft erhalten«vom 14.10.2025
-
»Faktisch wird das System ausgetrocknet«vom 14.10.2025