Bundestag schafft beschleunigte Einbürgerung ab

Berlin. Der Bundestag hat am Mittwoch eine Novelle des Einbürgerungsrechts der früheren Ampel-Regierung zurückgenommen. Die Möglichkeit zur beschleunigten Einbürgerung nach drei Jahren Aufenthalt in der BRD wird dadurch ersatzlos gestrichen. Künftig kann die deutsche Staatsangehörigkeit erst nach mindestens fünf Jahren Aufenthalt beantragt werden. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach von einem »klaren Signal«, um angebliche Anreize zur illegalen Migration abzuschaffen. In der namentlichen Abstimmung votierten 450 Abgeordnete für das Gesetz. Neben den Abgeordneten der Koalitionsfraktionen von Union und SPD stimmte auch die AfD-Fraktion mit Ja. Es gab 134 Nein-Stimmen, die von Linke-Fraktion und den Grünen kamen, sowie zwei Enthaltungen.

»Der deutsche Pass wird als Anerkennung für gelungene Integration zur Verfügung stehen und nicht als Anreiz für illegale Migration«, sagte Dobrindt im Bundestag. Deswegen werde das beschleunigte Verfahren »ersatzlos« abgeschafft. Zwar sei »Einbürgerung ein bedeutender Faktor für den Zusammenhalt in unserem Land«, so Dobrindt weiter – »aber ausschließlich doch dann, wenn sie am Ende eines Integrationsprozesses steht und nicht am Anfang«.

Die Ampel-Koalition hatte im vergangenen Jahr in ihrer Reform des Staatsbürgerschaftsrechts die Möglichkeit für Zugewanderte geschaffen, schon nach drei Jahren einen deutschen Pass zu bekommen. Voraussetzung dafür waren besondere Leistungen bei der Integration.

Dobrindts Gesetzentwurf lässt andere Punkte der Staatsbürgerschaftsreform der Ampel-Regierung weiter in Kraft. Die Reform hatte den Mindestaufenthalt in Deutschland vor der Einbürgerung von acht Jahren auf im Regelfall fünf Jahre gesenkt. Dabei soll es bleiben. Auch an der generellen Hinnahme doppelter Staatsbürgerschaften soll sich nichts ändern. Eingebürgerte müssen nicht auf andere Staatsbürgerschaften verzichten, wenn sie einen deutschen Pass wollen.

Der Linke-Abgeordnete Ferat Koçak warf der Koalition Anbiederung an den rechten Rand vor. »Mit Ihrer Migrationspolitik machen Sie den Hass der AfD salonfähig und wundern sich, dass die AfD stärkste Kraft wird«, sagte Koçak. Der Sozialverband Diakonie bedauerte das Aus. »Statt Integration zu belohnen, bremst die Politik sie aus – und sagt faktisch: Engagement zahlt sich nicht aus«, kritisierte Elke Ronneberger, Bundesvorständin Sozialpolitik. Kritik äußerte auch der ökonomische Regierungsberater Martin Werding. Es werde »nicht an die Erwerbsmigranten gedacht, die bei Fachkräftemangel enorm hilfreich sind für Deutschland«, sagte er im RBB. (AFP/jW)