Babis: »Keine Krone« für die Ukraine
Prag. Der wahrscheinliche künftige tschechische Regierungschef Andrej Babis hat seine Haltung zum Ukraine-Krieg bekräftigt. »Wir werden der Ukraine aus unserem Haushalt nicht einmal eine Krone für Waffen geben«, kündigte der Gewinner der jüngsten Parlamentswahlen in Prag an. Babis verwies darauf, dass Kiew bereits über die sogenannte Ukraine-Fazilität der EU finanzielle Hilfe in Milliardenhöhe erhalte. Er machte klar, dass tschechische Rüstungsunternehmen weiter in die Ukraine exportieren könnten. »Wir haben damit kein Problem«, sagte der 71jährige.
Zugleich forderte Babis, dass die Nato die tschechische Granaten-Initiative übernehmen solle. Seit dem Start der Initiative wurden der Ukraine rund 3,5 Millionen Schuss großkalibriger Munition bereitgestellt. Sie ist eines der Vorzeigeprojekte des bei der Parlamentswahl unterlegenen Mitte-Rechts-Bündnisses von Regierungschef Petr Fiala. Die Munition stammt aus ungenannten Drittländern. Zu den Geldgebern zählt unter anderem auch die BRD. (dpa/jW)
