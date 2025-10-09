Christoph Söder/AP Photo Massendemonstration unter dem Motto "Zusammen für Gaza" vor dem Reichstagsgebäude (Berlin, 27.9.2025)

Berlin. Nachdem eine junge Frau im Juni zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro

verurteilt worden war, weil Sie im Berliner Regierungsviertel auf einem Plakat die Frage »Haben wir aus dem Holocaust nichts gelernt?« gestellt hatte, hat das Landgericht Berlin die 30jährige am Mittwoch vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen. Die Frau war damit mit ihrer zuvor eingelegten Berufung erfolgreich, wie das Fachportal Legal Tribune Online (LTO) berichtete. Das Gericht erkannte demnach in der auf dem Schild gestellten rhetorischen Frage keine Verharmlosung des Holocausts nach Paragraf 130 StGB. Auch ist die Äußerung laut Gericht nicht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören, was das Gesetz als Bedingung vorsieht. So sei die Äußerung erkennbar als Mahnung und politische Kritik zu verstehen.

Die rhetorische Frage, ob »wir« aus dem Holocaust nichts gelernt hätten, beinhalte »einen Appell an den allgemeinen Konsens«, dass vergleichbare Gräuel nicht mehr passieren dürften, gibt LTO die Begründung des Gerichts wieder. Maßgeblich sei für die Kammer laut einer Gerichtssprecherin gewesen, dass die Angeklagte nicht von einem neuen oder neuerlichen Holocaust gesprochen hatte. Statt dessen habe die Beschuldigte die Ermordung von palästinensischen Zivilisten durch israelische Soldaten im Gazastreifen lediglich als Warnung mit dem Holocaust der Hitlerfaschisten an Jüdinnen und Juden in Verbindung gebracht.

Gegen die nicht rechtskräftige Entscheidung kann die Staatsanwaltschaft noch Revision beim Kammergericht einlegen. (jW)