UBS prüft Auswirkungen von First-Brands-Pleite

Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa Die UBS ist mit einer guten halben Milliarde US-Dollar an dem Autozulieferer beteiligt

Zürich. Die Schweizer Großbank UBS prüft nach der Insolvenz des US-Autozulieferers First Brands die Auswirkungen auf mehrere ihrer Investmentfonds. »Die Situation verändert sich laufend und wir analysieren derzeit die Auswirkungen auf unsere wenigen betroffenen Fonds«, erklärte das Institut am Mittwoch. US-Gerichtsunterlagen zufolge ist die Anlagesparte der Bank mit insgesamt mehr als 500 Millionen Dollar bei dem zusammengebrochenen Unternehmen beteiligt. Das Investment erstreckt sich demnach auf Schuldtitel und Lieferketten-Finanzierungsvereinbarungen.

First Brands hatte vergangene Woche Gläubigerschutz beantragt, nachdem Kreditgeber Unregelmäßigkeiten in der Finanzberichterstattung des Unternehmens untersucht hatten. Den Gerichtsunterlagen zufolge hat das Unternehmen Verbindlichkeiten von insgesamt 11,6 Milliarden Dollar. Die Pleite hat Anleiheinvestoren verunsichert und Ängste vor größeren Belastungen an den Märkten für Unternehmensanleihen geschürt.

Der Fall triff die UBS in einem heiklen Moment, obwohl sie zuletzt eine Reihe von prominenten Rechtsfällen abhaken konnte, erklärte Daniel Bosshard, Beobachter der Luzerner Kantonalbank. Mitten in der Diskussion um deutlich schärfere Eigenmittelanforderungen, die die Schweizer Regierung gegen den Willen der Bank einführen will, komme ein Rechtsstreit mit möglichen Schadenersatzklagen ungelegen. (Reuters/jW)