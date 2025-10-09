Kartellamt leitet Verfahren gegen Temu ein

Oliver Berg/dpa Auf seinen europäischen Marktplätzen hat Temu laut Bundeskartellamt mehr als 100 Millionen Nutzer

Bonn. Das Bundeskartellamt hat ein Verfahren gegen das Unternehmen hinter dem Online-Marktplatz Temu, Whaleco Technology Limited, eingeleitet. Die dort geltenden Konditionen für Händler sowie weitere Verhaltensweisen gegenüber Anbietern sollen überprüft werden, teilte die Behörde mit. Whaleco hat seinen Sitz im irischen Dublin.

»Wir gehen dem Verdacht nach, dass Temu unzulässige Vorgaben für die Preisgestaltung der Händler auf dem deutschen Marktplatz machen könnte«, sagte der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt. »Solche Vorgaben könnten erhebliche Wettbewerbsbeschränkungen darstellen und letztlich auch Preiserhöhungen auf anderen Vertriebswegen zur Folge haben.« Untersucht werde auch, ob Temu selbst Endverkaufspreise festlegt.

Zuspruch bekam die Wettbewerbsbehörde vom deutschen Kapital. Der Handelsverband Deutschland (HDE) lobte das Vorgehen der Wettbewerbsbehörde. Das Verhalten von Temu sei inakzeptabel und untergrabe die Wettbewerbsfreiheit. Der HDE hatte im April Beschwerde beim Kartellamt eingelegt. Temu entziehe Händlern die Preissetzungshoheit, so die Lobbyisten.

Laut Bundeskartellamt besuchen monatlich mehr als 100 Millionen Nutzer die europäischen Online-Marktplätze der Anbieters. Gegen das Unternehmen läuft bereits ein Verfahren der EU. Die Kommission sieht für Verbraucher ein hohes Risiko, auf illegale Produkte zu stoßen. Sie könnten dort Babyspielzeuge oder Elektronikprodukte finden, die nicht EU-Regeln entsprächen. (dpa/jW)