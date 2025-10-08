Alex Talash/dpa Rettungskräfte im Einsatz nach dem mutmaßlichen Überfalls auf die neue Herdecker Bürgermeisterin (7.10.2025)

Herdecke. Die neugewählte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (SPD), ist am Dienstag mittag durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die 57jährige sei an ihrer Wohnanschrift aufgefunden worden, sagt ein Polizeisprecher. Die Straße über dem Ruhrtal wurde abgesperrt. Noch vor Ort wurde Stalzer erstversorgt, dann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und dort weiter intensivmedizinisch betreut. Sie schwebt am späten Nachmittag immer noch in akuter Lebensgefahr.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler schließen einige Stunden später einen familiären Hintergrund der Tat nicht aus. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es werde aber in alle Richtungen ermittelt. Im Sommer habe es einen Vorfall häuslicher Gewalt gegeben, heißt es.

Die beiden Adoptivkinder der Juristin im Alter von 15 und 17 Jahren hatten nach dpa-Informationen um 12.40 Uhr den Notruf abgesetzt. Sie hätten ihre Mutter schwerverletzt im Wohnhaus aufgefunden, geben sie nach Angaben aus Sicherheitskreisen an. Sie sei wohl überfallen worden, so die Kinder. Ihr Oberkörper weise mehrere Einstiche auf. Zunächst soll sie ansprechbar gewesen sein. Später wurden die Adoptivkinder zur Vernehmung und Sicherung von Spuren mitgenommen. Ein Reporter beobachtete vor Ort, wie ein Jugendlicher in einen Streifenwagen einstieg.

Die Rechtsanwältin Stalzer war bei der Stichwahl vor knapp eineinhalb Wochen zur Bürgermeisterin der 22.500-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet gewählt worden. Sie erhielt 52,2 Prozent der Stimmen in der 22.500-Einwohner-Stadt.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) äußerte sich auf der Plattform X betroffen über die »abscheuliche Tat«. Auch SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf zeigte sich bestürzt: »Wir bangen mit unserer Genossin und Bürgermeisterin und sind in Gedanken bei ihren Angehörigen«, sagte der Politiker in Berlin. Auch die langjährige Bürgermeisterin der Stadt Herdecke, Katja Strauss-Köster (CDU), äußerte sich bestürzt über die Messerattacke auf ihre designierte Nachfolgerin. Sie wünsche Stalzer »vor allen Dingen eine gute Besserung und dass sie die Kraft hat, diese schweren Stunden zu überstehen und zu kämpfen«. Strauss-Köster war von Oktober 2009 bis März 2025 Bürgermeisterin von Herdecke. Dann wurde sie in den Bundestag gewählt. Ihr Amt als Bürgermeisterin war danach vakant. Stalzer sollte es am 1. November übernehmen. (dpa/jW)