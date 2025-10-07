Merz: Verbrennerverbot in EU nicht aufrechterhalten

Alicia Windzio/dpa

Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz spricht sich erneut für eine Abschaffung des Verbots neuer Verbrennerautos in der EU ab 2035 aus. »Meine klare Vorstellung ist, dass wir dieses sogenannte Verbrennerverbot in der Form nicht aufrechterhalten«, sagte Merz im ntv-Talk »Pinar Atalay« am Montag nachmittag. Es gehe um Technologieoffenheit. »Ich möchte nicht, dass Deutschland zu den Ländern gehört, die an diesem falschen Verbot festhalten.« Das Thema sei aber in der Koalition noch nicht ausdiskutiert.

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sagte, für ihn stehe das Verbrenneraus 2035 nicht infrage. Es gehe um Planungssicherheit. Ähnlich äußerte sich Umweltminister Carsten Schneider (SPD). 2022 war beschlossen worden, dass ab dem Jahr 2035 in der EU keine neuen Autos mit Benzin- oder Dieselmotor mehr zugelassen werden sollen. Ziel ist es, die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Die Union will das Verbrenneraus hingegen kippen. (dpa/jW)