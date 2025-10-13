Kailua-Kona. Laura Philipp hat in einem dramatischen Rennen den dritten Platz bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Hawaii erreicht. Die 38jährige Triathletin aus Heidelberg verpasste die Titelverteidigung, nachdem sie vor gut einem Jahr in Nizza als Erste ins Ziel gekommen war. Bei großer Hitze und extrem hoher Luftfeuchtigkeit verlor Philipp auf der Radstrecke den Anschluss an die Spitze. Beim abschließenden Marathon konnte sie die Lücke zu den Podiumsplätzen dann mit einer konstant starken Leistung schließen. Den Sieg sicherte sich die 26 Jahre alte Norwegerin Solveig Løvseth vor der 34 Jahre alten Britin Kat Matthews. (dpa/jW)