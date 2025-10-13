Aus: Ausgabe vom 13.10.2025, Seite 16 / Sport
Fußball
Leider ausgelaufen
Barcelona. Für Torjäger Robert Lewandowski ist nach der Saison offenbar Schluss beim spanischen Fußballmeister FC Barcelona. Wie die Zeitung Sport berichtet, soll der auslaufende Vertrag des 37jährigen Polen nicht mehr verlängert werden. Als Nachfolger wird der Kameruner Etta Eyong von UD Levante gehandelt, der mit Ferran Torres um den Platz in der Sturmmitte konkurrieren könnte. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Sport
-
Eine Legendevom 13.10.2025
-
bewegungslehrevom 13.10.2025