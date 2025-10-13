Gegründet 1947 Montag, 13. Oktober 2025, Nr. 237
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.10.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Leider ausgelaufen

Barcelona. Für Torjäger Robert Lewandowski ist nach der Saison offenbar Schluss beim spanischen Fußballmeister FC Barcelona. Wie die Zeitung Sport berichtet, soll der auslaufende Vertrag des 37jährigen Polen nicht mehr verlängert werden. Als Nachfolger wird der Kameruner Etta Eyong von UD Levante gehandelt, der mit Ferran Torres um den Platz in der Sturmmitte konkurrieren könnte. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

