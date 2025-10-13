Barcelona. Für Torjäger Robert Lewandowski ist nach der Saison offenbar Schluss beim spanischen Fußballmeister FC Barcelona. Wie die Zeitung Sport berichtet, soll der auslaufende Vertrag des 37jährigen Polen nicht mehr verlängert werden. Als Nachfolger wird der Kameruner Etta Eyong von UD Levante gehandelt, der mit Ferran Torres um den Platz in der Sturmmitte konkurrieren könnte. (dpa/jW)