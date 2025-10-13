Gegründet 1947 Montag, 13. Oktober 2025, Nr. 237
Aus: Ausgabe vom 13.10.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Hätte Fahrradkette

Belgrad. Direkt nach dem 0:1 gegen Albanien in der WM-Qualifikation hat der serbische Fußballnationaltrainer Dragan Stojković seinen Rücktritt verkündet. »Diese Niederlage hätte nicht passieren dürfen, ich übernehme dafür die Verantwortung«, sagte der 60jährige vor Reportern. Er habe sein Rücktrittsgesuch bereits dem Präsidenten und dem Generalsekretär des serbischen Verbands übermittelt. (dpa/jW)

