13.10.2025
Fußball
Hätte Fahrradkette
Belgrad. Direkt nach dem 0:1 gegen Albanien in der WM-Qualifikation hat der serbische Fußballnationaltrainer Dragan Stojković seinen Rücktritt verkündet. »Diese Niederlage hätte nicht passieren dürfen, ich übernehme dafür die Verantwortung«, sagte der 60jährige vor Reportern. Er habe sein Rücktrittsgesuch bereits dem Präsidenten und dem Generalsekretär des serbischen Verbands übermittelt. (dpa/jW)
