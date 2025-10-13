Shanghai. Das deutsche Tennisdoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat seinen ersten gemeinsamen Masters-Erfolg gefeiert. Die Davis-Cup-Paarung setzte sich im Finale von Shanghai gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen und den Schweden Andre Goransson souverän mit 6:4 und 6:4 durch. Für das deutsche Duo ist es der größte gemeinsame Titel nach dem Triumph beim Saisonfinale im vergangenen Jahr. Für den Erfolg kassieren die Doppelspezialisten ein Preisgeld von rund 400.000 Euro. (dpa/jW)