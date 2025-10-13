Aus: Ausgabe vom 13.10.2025, Seite 16 / Sport
Tennis
Doppelt spitze
Shanghai. Das deutsche Tennisdoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat seinen ersten gemeinsamen Masters-Erfolg gefeiert. Die Davis-Cup-Paarung setzte sich im Finale von Shanghai gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen und den Schweden Andre Goransson souverän mit 6:4 und 6:4 durch. Für das deutsche Duo ist es der größte gemeinsame Titel nach dem Triumph beim Saisonfinale im vergangenen Jahr. Für den Erfolg kassieren die Doppelspezialisten ein Preisgeld von rund 400.000 Euro. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Sport
-
Eine Legendevom 13.10.2025
-
bewegungslehrevom 13.10.2025