»Politische Pilzwanderung«. Exkursion. Welche Pilze lassen sich im Leipziger Umland finden, und welche Rolle spielen Pilze in Kultur und Politik? Das wollen wir gemeinsam im Rahmen einer kleinen Wanderung durch das Oberholz herausfinden! Begleitet werden wir dabei von einer erfahrenen Pilzsachverständigen! Sonntag, 12.10., 10 Uhr. Ort: Bahnhof Oberholz, Leipzig. Veranstalter: Naturfreunde Leipzig

»Un-Heil. Lieder gegen das Déjà-vu«. Herbstkonzert des Hans-Beimler-Chors. Einst hatten wir Mühe, das Unheil in die Geschichtsbücher aufzunehmen. Jetzt haben wir Mühe, dass es dort bleibt. Voll Sorge singen wir von den alten und neuen Gefahren, von Heilsversprechen und dem Wahnsinn der Gewalt. Sonntag, 12.10., 15 Uhr. Ort: Willy-Brandt-Saal, Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, Berlin. Veranstalter: Hans-Beimler-Chor

»Frankfurter Friedenskonferenz«. Mit Redebeiträgen von Özlem Alev Demirel (Die Linke), Willi van Ooyen (Friedenswerkstatt), Ulrike Eifler (IG Metall), Gazi Ateş (Evrensel). Sonntag, 12.10., 14 Uhr. Und vorher 12.30 Uhr: Jugendworkshop zum Thema Wehrpflicht. Ort: Saalbau Bornheim, Arnsburger Str. 24, Frankfurt am Main. Veranstalter: Friedens- und Zukunftswerkstatt

»Von der Ordnung der Welt«. Lesung mit dem Autor Günter Pohl und dem Schauspieler Olaf Reitz. Warum ist Philosophie für uns wichtiger, als wir zuweilen glauben? Welche fortschrittlichen Ideen hat sie in zweieinhalbtausend Jahren hervorgebracht? Dienstag, 14.10., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: Fritz-Bauer-Forum, Feldmark 107, Bochum