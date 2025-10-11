John Evers

John Evers’ Foto ist in Norditalien entstanden und nicht im »Gelobten Land«. Und wir lassen uns möglicherweise täuschen, wenn wir denken, die abgebildete Person würde gleich Jesus übers Wasser gehen und uns mit ihrer lässigen Haltung – in der einen Hand das Smartphone, die andere führt die Kippe zum Mund – zurufen: »Fürchtet euch nicht!« (Matthäus 14:22-33) Mit seinem zum jW-Fotowettbewerb 2022 eingesandten Bild hat John Evers bewusst Bezug auf sich häufende Naturkatastrophen und den sich abzeichnenden Klimawandel genommen. Mit seiner Einsendung scheint er zu fragen, ob die zur Schau gestellte Sorglosigkeit angebracht ist. Sein Foto würde auch gut zum diesjährigen Thema »Wasser« passen. In der heutigen Welt scheint es ja so, als ob es davon stets entweder zuviel oder zuwenig geben wird. Die Extreme wechseln einander ab. Nicht abschrecken lassen sollten Sie sich, liebe fotobegeisterte Leserinnen und Leser, von der Teilnahme an unserem Fotowettbewerb. So langsam nähern wir uns dem Einsendeschluss am 24. Oktober. Also ran an die Kameras oder die gespeicherten Fotos durchsucht und hochgeladen!