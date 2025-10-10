Aus: Ausgabe vom 10.10.2025, Seite 16 / Sport
Fußball
Reicher Ronaldo
Riad. Superstar Cristiano Ronaldo hat wieder einmal eine Schallmauer durchbrochen. Laut dem Medien- und Finanzunternehmen Bloomberg ist der Portugiese der erste Fußballspieler, der den Milliardärsstatus erreicht hat. Der 40jährige wird erstmals im Bloomberg Billionaires Index geführt, der das Vermögen der reichsten Menschen der Welt erfasst. Demnach soll Ronaldo, derzeit für Al-Nassr in der saudi-arabischen Pro League aktiv, ein Reinvermögen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar (etwa 1,2 Milliarden Euro) besitzen. (sid/jW)
