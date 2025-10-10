Buenos Aires. Der Trainer des argentinischen Spitzenklubs Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, ist tot. Das teilte der Verein aus Buenos Aires mit. Beim 69jährigen war 2017 Krebs diagnostiziert worden. Russo hatte die Boca Juniors in diesem Sommer zum dritten Mal als Trainer übernommen. Er betreute den Verein bei der Klubweltmeisterschaft in den USA, unter anderem auch im Spiel gegen den FC Bayern München (1:2). Weil sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, hatte er zuletzt bereits nicht mehr auf der Bank gesessen. Sein letztes Spiel, in dem er die Mannschaft betreute, bestritt er vor rund zweieinhalb Wochen. Im berühmten Stadion »La Bombonera« (offiziell Estadio »Alberto José Armando«) spielten die Boca Juniors 2:2 gegen Central Córdoba. Russo war seit mehr als 35 Jahren als Trainer tätig. Er coachte weitere Klubs in Argentinien, Spanien, Chile, Mexiko, Kolumbien, Peru, Paraguay und Saudi-Arabien. Mit Boca gewann er 2007 die Copa Libertadores, das südamerikanische Pendant zur Champions League.(dpa/jW)