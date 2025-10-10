Grundrechte ade
Der Chicagoer Vorort Broadview ist seit Monaten Schauplatz anhaltender Proteste gegen die dortige Einrichtung der US-Einwanderungsbehörde ICE, die laut Lokalradio WBEZ unter US-Präsident Donald Trump in eine Art Internierungslager für illegalisierte Migranten verwandelt wurde. Nachdem ICE-Beamte und Bundespolizisten wiederholt gewaltsam gegen die Demonstranten vorgegangen waren, wurde schließlich eine Leuchttafel angebracht, die schon im Vorfeld Kundgebungen unterbinden soll – auf die aber US-Bürger gemäß Zusatzartikel zur Verfassung ein Recht haben. (jW)
