Fußball
Geht doch
Braunschweig. Das Niedersachsenderby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 soll in einem nahezu voll besetzten Eintracht-Stadion stattfinden. Zudem wird es anders als zunächst angedacht auch keine personalisierten Gästefantickets geben. Weil die Eintracht ihr Sicherheitskonzept für das brisante Zweitligaduell am 26. Oktober deutlich nachgebessert habe, sei ein Verzicht auf diese zuvor in Erwägung gezogene Maßnahme möglich, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Braunschweig. (dpa/jW)
