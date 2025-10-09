Miami. Der frühere Fußballeuropameister Jordi Alba beendet in Kürze seine Profikarriere. Dies kündigte der 36jährige Spanier und Teamkollege von Lionel Messi beim US-Klub Inter Miami an. In der Major League Soccer (MLS) stehen aktuell die letzten Hauptrundenspiele und danach die Playoffs an. Spätestens im Dezember ist also Schluss für den Abwehrspieler. (dpa/jW)