East Rutherford. Der Besitzer der Dallas Cowboys muss wegen einer obszönen Geste beim Sieg gegen die New York Jets 250.000 US-Dollar Strafe zahlen. Das entschied die National Football League. Auf Videos ist zu sehen, wie Jerry Jones in der Schlussphase des 37:22 am Sonntag mit der rechten Hand den Mittelfinger zeigt. Der 82jährige äußerte sich laut US-Medien in einer Radioshow zu dem Vorfall und nannte ihn »unabsichtlich«. Er habe im Austausch mit Fans der Cowboys eigentlich den Daumen hochstrecken wollen. Klar. (dpa/jW)