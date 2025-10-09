Der Kochefredakteur der Stuttgarter Zeitungsgruppe, Christoph Reisinger (63), wird ab 2026 die Redaktionen der SV-Gruppe in Ravensburg leiten. Das teilte die Stuttgarter Zeitungsgruppe am Mittwoch mit. Zur SV-Gruppe gehören die Schwäbische Zeitung in Baden-Württemberg und der Nordkurier sowie die Schweriner Volkszeitung in Mecklenburg-Vorpommern. Reisinger war seit 2011 Chefredakteur der Stuttgarter Nachrichten, seit 2023 auch vom Schwarzwälder Boten. Als Teil eines Trios führte er alle Titel der Zeitungsgruppe Stuttgart. Sein Wechsel steht im Zusammenhang mit einem großen Umbau bei den Zeitungshäusern in Süddeutschland. Ende Juni hat die Südwestdeutsche Medienholding (SWMH) mit den Stuttgarter Blättern und dem Flaggschiff Süddeutsche Zeitung vom Bundeskartellamt grünes Licht für ihre geplante Aufspaltung bekommen. (dpa/jW)