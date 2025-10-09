Mit einem Aufruf, für Dolly Parton (79) zu beten, hat die Schwester der US-Country-Sängerin deren Fans beunruhigt. »Viele von euch wissen, dass sie sich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt hat«, schrieb Freida Parton am Dienstag (Ortszeit) auf Facebook. Sie sei die ganze Nacht wach gewesen, um für Dolly zu beten. »Sie ist stark, sie wird geliebt, und mit all den Gebeten, die für sie gesprochen werden, weiß ich in meinem Herzen, dass es ihr wieder gut gehen wird«, ergänzte sie. (dpa/jW)