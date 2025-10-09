Gegründet 1947 Donnerstag, 9. Oktober 2025, Nr. 234
Aus: Ausgabe vom 09.10.2025, Seite 2 / Inland
Repression

Dem Verbot getrotzt

Joshua Regitz/jW

Nach der polizeilichen Untersagung einer Kundgebung gegen den Genozid in Gaza am 7. Oktober versicherte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), er unterstütze ein »robustes Einschreiten«. Die Polizei lieferte. Bis nach 23 Uhr waren Demonstranten, aber auch Passanten vier Stunden in einem Polizeikessel auf dem Alexanderplatz gefangen. Teils mit grober Gewalt und Einsatz von Tränengas stellten die Beamten Personalien von rund 200 Personen zur Einleitung von Strafverfahren fest. Die Demonstranten hielten mit lautstarken Parolen dagegen. (jW)

