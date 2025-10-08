Gegründet 1947 Mittwoch, 8. Oktober 2025, Nr. 233
Aus: Ausgabe vom 08.10.2025, Seite 16 / Sport
Radsport

Neues Branding

Berlin. Das Team Israel Premier Tech mit Radprofi Pascal Ackermann wird künftig anders heißen. Das Management habe entschieden, »das Team umzubenennen und neu zu branden, um sich von seiner derzeitigen israelischen Identität zu lösen«, teilte der Radrennstall mit. Zudem werde sich der israelisch-kanadische Milliardär und Teambesitzer Sylvan Adams mit Blick auf das kommende Jahr aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Aufgrund des israelischen Vorgehens im Gazastreifen hatte es in jüngster Zeit immer wieder Kontroversen um den Rennstall gegeben. (dpa/jW)

