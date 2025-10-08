Berlin. Die wichtigsten Spiele der Fußballweltmeisterschaft laufen bei ARD und ZDF. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben dafür nach Informationen der dpa einen komplexen Sublizenzierungsvertrag mit der Deutschen Telekom geschlossen. Das Unternehmen hatte sich vor drei Monaten die TV-Rechte für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko vom Weltverband FIFA gesichert. ARD und ZDF erwarben jetzt – in einem Tauschgeschäft mit EM-Rechten – 60 WM-Spiele. Die Telekom wird alle 104 Partien des Turniers in Nordamerika auf ihrem kostenpflichtigen Onlinesender Magenta TV zeigen. 44 davon sind exklusiv. (dpa/jW)