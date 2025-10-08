Geheimer Gang
Ein unterirdischer und lange Zeit verborgener Geheimgang im Kolosseum in Rom wird künftig für Besucher des bei Touristen beliebten antiken Amphitheaters zugänglich sein. Der sogenannte Gang des Commodus verband zu Zeiten des Römischen Reiches die Ehrentribüne des Kolosseums, auf der die höchsten Würdenträger Platz nahmen, mit dem Außenbereich.
Der Name des Ganges geht auf Kaiser Commodus (161–192) zurück. Der Liebhaber von Gladiatorenkämpfen soll in diesem unterirdischen Bereich Opfer eines Attentats durch einen Verschwörer geworden sein. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
