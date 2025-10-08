Das zuletzt unter Finanzproblemen leidende Grimme-Institut hat neue Sponsoren gefunden und sieht sich aktuell finanziell gesichert. »Für das laufende und das kommende Jahr sehe ich keine roten Zahlen«, sagte Grimme-Chefin Çiğdem Uzunoğlu der dpa. Die 2024 wegen der Geldknappheit ausgesetzte Tariferhöhung für die Beschäftigten werde seit Anfang 2025 wieder ausgezahlt.

Neue Grimme-Unterstützer sind die RAG-Stiftung für die Ewigkeitslasten des Steinkohlenbergbaus und die Stiftung Zollverein – beide in Essen. Die diesjährige Verleihung des Grimme-Online-Awards (GOA) für herausragende Onlinepublizistik findet am Mittwoch im ehemaligen Musicaltheater Colosseum in Essen statt. Die RAG-Stiftung hatte die Immobilie 2020 zusammen mit dem Energiekonzern Eon erworben. Essen solle möglichst zum festen Standort des GOA werden, sagte Uzunoğlu. (dpa/jW)