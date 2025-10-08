Susanne Brill/Kampnagel Esther Bejarano

Mit stürmischem Applaus endete im ausverkauften Saal vom Kampnagel in Hamburg am 4. Oktober die von Candice Breitz konzipierte Revue »A Song for Esther«, bestehend aus ihrem Video und ihren Briefen an Esther Bejarano, die sie zwischen den Musikeinlagen internationaler Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Genres vorlas. Die Stadtkuratorin in Hamburg, Joanna Warsza, hatte Breitz ursprünglich eingeladen, an dem von Esther Shalev-Gerz und Jochen Gerz 1983 konzipierten »Mahnmal gegen den Faschismus« in Hamburg-Harburg eine performative Arbeit zu realisieren. Breitz hatte vor, die Auschwitz-Überlebende und engagierte Antifaschistin Esther Bejarano, die 2021 in Hamburg gestorben war, mit einem größeren Konzert zu ehren. Deshalb wurde die öffentliche Bühne mit Kampnagel getauscht.

Es war das erste Engagement für die jüdische, aus Südafrika stammende Künstlerin im Auftrag einer deutschen Kulturinstitution, nachdem ihre Einzelausstellung 2023 nach drei Jahren Vorbereitung vom Saarlandmuseum in Saarbrücken in skandalöser Weise abgesagt worden war, weil sie die Palästinapolitik Israels hart kritisiert hatte. In ihren Briefen an Esther Bejarano imaginiert Breitz Träume, in denen sie mit Bejarano über deren bewegtes Leben spricht. Ein methodischer Kniff, sowohl das Leben der engagierten Antifaschistin auszubreiten, wie auch die Konflikte beider als kritische Jüdinnen im Täterland zu behandeln. Breitz nähert sich behutsam, poetisch und liebevoll der von ihr bewunderten Frau. Sie befasst sich seit 2023 in Performances, Texten und nun auch mit mehreren Videos mit der 1924 in Saarlouis geborenen Esther Loewy. Loewy hatte im Gegensatz zu ihren Eltern die Schoah in Auschwitz und Ravensbrück überlebt. Das Überleben in Auschwitz gelang ihr, weil sie im sogenannten Mädchenorchester das Akkordeon spielte. Mit jugendlicher Chuzpe hatte sie behauptet, das Instrument zu beherrschen, obwohl sie eigentlich Klavier gelernt hatte. Sie wurde gebeten, »Bel Ami« zu spielen, einen Schlager, der für eine Filmromanze mit Willi Forst während der Nazizeit von Theo Mackeben komponiert worden war.

Esther Loewy wanderte nach der Befreiung nach Palästina aus, wo sie ihren Mann, den Kommunisten Nissim Bejarano, kennenlernte, dessen Namen sie mit der Heirat annahm. Ihre beiden Kinder, Edna (1951) und Joram (1952) kamen noch in Israel zur Welt. Esther und Nissim waren in Israel mit Antikommunismus konfrontiert und mussten Benachteiligungen hinnehmen. Ihnen missfiel auch die Behandlung der Palästinenser in Israel, sie kehrten dem Land den Rücken und ließen sich 1960 in Hamburg nieder. In den 70er Jahren eröffnete Bejarano dort ihre Boutique »Sherazade«, wo sie unmittelbar vor ihrem Geschäft einen Naziaufmarsch erlebte und sich politisch gegen Faschismus zu engagieren begann. Sie wurde nicht nur Ehrenvorsitzende der VVN, sondern gründete auch das deutsche Auschwitz-Komitee und trat in den 80er Jahren bei »Künstler für den Frieden« auf. Bis zu ihrem Tod 2021 im Alter von 96 Jahren gab sie Konzerte mit der Microphone Mafia und sang politische Rap-Songs gegen Faschismus und Rassismus und begann als Triumph ihres Überlebens auch wieder »Bel Ami« zu singen. Mit Moshe Zuckermann und dem Schauspieler Rolf Becker, initiiert durch die Zeitschrift Melodie & Rhythmus, sprach sie mehrfach zum Thema »Wanderung zwischen den jüdischen Welten«. Alle drei, wie auch Candice Breitz und viele der an der Premiere ihrer Revue »A Song for Esther« beteiligten Künstlerinnen und Künstler engagieren sich nicht nur gegen Antisemitismus und Faschismus, sondern ähnlich wie Bejarano und Jahrzehnte zuvor Erich Fried, gegen die Okkupation und Vertreibung der Palästinenser. Jüdische Künstler wurden seitdem als Antisemiten oder selbsthassende Juden diffamiert. Dafür sorgt die israelische »Hasbara« ebenso wie die Antisemitismusbeauftragten. Basis ist die von der deutschen Regierung bemühte »Staatsräson«, immer an der Seite Israels zu stehen, was auch gegenüber den jüdischen Kritikern und Kritikerinnen reflexartig zu Antisemitismusbeschuldigung, Ausladungen und Gesinnungsüberprüfung führt und die Kunstfreiheit torpediert.

Esther Bejarano hatte sich bereits 2018 in einer Videobotschaft für die von Susann Witt-Stahl organisierte Konferenz »Zeit der Verleumder« in Berlin deutlich gegen solche falschen Anschuldigungen gewehrt: »Ich habe nicht das Vernichtungslager Auschwitz, das KZ Ravensbrück und den Todesmarsch überlebt, um jetzt von sogenannten Antideutschen und Konsorten als Antisemitin beschimpft zu werden.«

Auch Candice Breitz erfährt Diffamierungen. Es ist Joanna Warsza, Stadtkuratorin in Hamburg, und Amelie Deuflhard, Leiterin von Kampnagel, für ihre Courage zu danken, Candice Breitz mit dieser Revue beauftragt zu haben. 16 unterschiedliche Interpretationen von »Bel Ami«, jazzig, rockig, punkig, klassisch, fragmentiert und neu zusammengesetzt und auch mal mit neuen politisierten Versen ergänzt, bekam das Publikum durch Aeham Ahmad, Aufnahmen von Bejarano und Microphone Mafia, Chicks on Speed, Daniel Kahn, Dejan Jovanović und Oana Cӑtӑlina Chiṭu, Peaches, Lili Sommerfeld und viele andere Einzelkünstler und Ensembles zu hören.