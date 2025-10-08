Zo Andrianjafy/REUTERS

Seit nunmehr zwei Wochen halten überwiegend von Jugendlichen getragene soziale Proteste den Inselstaat Madagaskar in Atem (Foto). Anlass waren ständige Ausfälle bei der Strom- und Wasserversorgung. Um den Forderungen der »Generation Z« den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat Staatschef Andry Rajoelina am Montag einen neuen Premierminister ernannt. Der ist aber ein bekannter Vertreter des Establishments, und die Demonstranten wollen sich mit bloß kosmetischen Veränderungen nicht zufriedengeben. Längst fordern sie den Rücktritt Rajoelinas selbst. (jW)