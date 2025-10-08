Gegründet 1947 Mittwoch, 8. Oktober 2025, Nr. 233
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 08.10.2025, Seite 2 / Ausland
Madagaskar

Präsident soll gehen

2_BM.JPG
Zo Andrianjafy/REUTERS

Seit nunmehr zwei Wochen halten überwiegend von Jugendlichen getragene soziale Proteste den Inselstaat Madagaskar in Atem (Foto). Anlass waren ständige Ausfälle bei der Strom- und Wasserversorgung. Um den Forderungen der »Generation Z« den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat Staatschef Andry Rajoelina am Montag einen neuen Premierminister ernannt. Der ist aber ein bekannter Vertreter des Establishments, und die Demonstranten wollen sich mit bloß kosmetischen Veränderungen nicht zufriedengeben. Längst fordern sie den Rücktritt Rajoelinas selbst. (jW)

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe. 

Weitere Infos

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.