Präsident soll gehen
Seit nunmehr zwei Wochen halten überwiegend von Jugendlichen getragene soziale Proteste den Inselstaat Madagaskar in Atem (Foto). Anlass waren ständige Ausfälle bei der Strom- und Wasserversorgung. Um den Forderungen der »Generation Z« den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat Staatschef Andry Rajoelina am Montag einen neuen Premierminister ernannt. Der ist aber ein bekannter Vertreter des Establishments, und die Demonstranten wollen sich mit bloß kosmetischen Veränderungen nicht zufriedengeben. Längst fordern sie den Rücktritt Rajoelinas selbst. (jW)
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Präsident will nicht gehenvom 08.10.2025
-
Melonis Koalition baut Macht ausvom 08.10.2025
-
Guatemalas Offensive gegen Bandenvom 08.10.2025
-
Helfer misshandeltvom 08.10.2025
-
Zwischen Aufbruch und Streitvom 08.10.2025