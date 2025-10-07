Aus: Ausgabe vom 07.10.2025, Seite 16 / Sport
Fußball
Licht aus
Köln. Wegen einer Flutlichtpanne ist das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen in der Frauenfußballbundesliga abgebrochen worden. Beim Stand von 1:0 für die Kölnerinnen war die Partie kurz vor der Pause zunächst ausgesetzt worden. Weil die Panne in gut einer Stunde nicht behoben werden konnte, wurde das Spiel schließlich von Schiedsrichterin Annika Kost abgebrochen. (dpa/jW)
