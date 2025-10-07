Gegründet 1947 Dienstag, 7. Oktober 2025, Nr. 232
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 07.10.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Licht aus

Köln. Wegen einer Flutlichtpanne ist das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen in der Frauenfußballbundesliga abgebrochen worden. Beim Stand von 1:0 für die Kölnerinnen war die Partie kurz vor der Pause zunächst ausgesetzt worden. Weil die Panne in gut einer Stunde nicht behoben werden konnte, wurde das Spiel schließlich von Schiedsrichterin Annika Kost abgebrochen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.